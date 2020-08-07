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Правительство будет работать в чрезвычайном режиме из-за ухудшения ситуации с COVID

Пятница, 7 августа 2020, 21:43

8 августа Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства

Детали: Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.

8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабмина, где планируется рассмотреть вопрос ухудшение ситуации с эпидемией в различных регионах страны. В частности, вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19.

Прямая речь Шмыгаля: "7 августа в Украине установлено очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 - 1453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране".

Напомним: За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли, 531 человек выздоровел.

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Украинская правда
Темы: ШмыгальКабинет министровкоронавирусэпидемия


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