ЕС вновь не внес Украину в перечень государств, которым открывает границы
Пятница, 7 августа 2020, 23:24
Украина не вошла в обновленный список государств, гражданам которых позволяют въехать в страны Европейского Союза во время пандемии.
Источник: решение Совета ЕС
Детали: На заседании приняли решение добавить ряд государств к "зеленому" перечню.
С субботы, 8 августа, все члены Европейского союза должны постепенно открыть границы для граждан следующих стран:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис
- Уругвай;
- Китай (при условии взаимности).
Напомним: За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли, 531 человек выздоровел.
Как известно, по критериям, которые обнародовались ранее, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины.
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Украинская правда