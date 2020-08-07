ЕС вновь не внес Украину в перечень государств, которым открывает границы

Украина не вошла в обновленный список государств, гражданам которых позволяют въехать в страны Европейского Союза во время пандемии.

Источник: решение Совета ЕС

Детали: На заседании приняли решение добавить ряд государств к "зеленому" перечню.

С субботы, 8 августа, все члены Европейского союза должны постепенно открыть границы для граждан следующих стран:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис

Уругвай;

Китай (при условии взаимности).

Напомним: За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли, 531 человек выздоровел.

Как известно, по критериям, которые обнародовались ранее, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины.

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