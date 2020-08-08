Лига чемпионов: "Реал" и "Ювентус" покидают турнир на стадии 1/8 финала

Мадридский "Реал" остановился на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответном матче с английским "Манчестер Сити" королевский клуб уступил на выезде со счетом 1:2.

Напомним, что первый матч в Мадриде завершился победой британцев 2:1.

В матче в Манчестере хозяева первыми отрыли счет в игре после ошибки вратаря и защитника "Реала" Рафаэля Варана. В итоге Рахим Стерлинг пробивает Тибо Куртуа - 1: 0. На 28-й минуте Карим Бензема сравнял счет в этой игре.

На 68-й минуте, после еще одной ошибки в защите, Варана Жезус оформил дубль, легко переиграв вратаря "Реала" - 2:1.

В еще одном матче дня Лиги чемпионов за пятницу, 7 августа, "Ювентус" со счетом 2:1 одолел французский "Лион", но дальше идет клуб из Франции. Напомним, что в первой игре во Франции "Лион" обыграл "Старую Синьору" 1:0.

Во встрече в Турине свой выигрышный мяч французы забили еще в первом тайме. На 12-й минуте пенальти реализовал Мемфис Депай. На 43-й минуте Криштиану Роналду ударом с 11-метровой отметки сравнял счет.

Во втором тайме Роналду оформил дубль, но этого оказалось мало для общего успеха.