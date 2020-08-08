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В Индии разбился самолет с эвакуированными из-за коронавируса пассажирами

Суббота, 8 августа 2020, 00:44

В пятницу в индийском аэропорту из-за дождя неудачно приземлился самолет с эвакуированными из-за пандемии пассажирами. В результате аварии как минимум 17 человек погибли и 173 госпитализированы.

Источник: Reuters со ссылкой на официальных лиц

Детали: Пассажирский самолет Boeing-737 "Air India Express" переправлял из Дубая на родину 190 граждан Индии, среди которых было 10 детей.

 
www.reuters.com

Из-за сильного дождя пилоты не смогли правильно посадить воздушное судно в аэропорту возле города Кожикоде. Самолет вылетел за пределы посадочной полосы, покатился вниз по склону и зарылся носом в землю. При этом его фюзеляж разломился надвое.

 
www.reuters.com

К счастью, самолет не загорелся, поэтому удалось спасти большую часть пассажиров.

 
www.reuters.com

Украинская правда


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