В компании, которая вывезла ванты с Подольского моста, проходят обыски - "Чесно"

Полиция проводит обыски в ООО "Инжиниринговая мостовая компания", которая вывезла ванты (тросы) с Подольско-Воскресенского моста и этим вызвала негодование мэра Киева Виталия Кличко.

Источник: движение "Чесно"

Детали: Представитель компании Владимир Болихов называет обыск грабежом, поскольку следователи Подольского управления полиции изъяли у компании не только всю документацию, но и оргтехнику и не дали возможности сделать опись изъятого.

Он уверяет также, что никакой кражи, о которой говорит мэр, не было: ванты - собственность ООО, которую они вывезли на склад для охраны.

Болихов в комментарии "Чесно" рассказал, что генподрядчик ООО "Эко-Строй-Трейд" задолжал компании почти 200 миллионов гривен.

Прямая речь: "Нам не подписывают акты выполненных работ. Например, нет акта выполненных работ о том, что разобраны временные ржавые опоры. Нет. Они же разобраны! Все это видят, но акт не подписан. И можно нам не платить, а говорить будто это мы должны деньги, потому что мы брали предоплату. Но нам сверх предоплаты должны почти 200 миллионов гривен, бухгалтерия знает лучше. Мы сделали очень много работ, и клали асфальт, и делали водоотведение, и красили, делали деформационные швы и прочее. Когда нас год назад приходили проверять, то на мосту работало 185 работников".

Детали: В подтверждение того, что ООО "Инжиниринговая мостовая компания" обратилась с просьбой передать ванты генподрядчику, Болихов прислал копию письма, датированного 5 августа. В письме также говорится о том, что 12 вант нуждаются в охране, поскольку неустановленные лица повредили их упаковку.

После того компания приняла решение перевезти ванты на охраняемый склад, о чем было направлено письмо 6 августа, в тот же день, когда работники их погрузили и вывезли.

По словам Болихова, грузили ванты около двух часов и за это время никто не вызвал полицию.

Что было раньше: 7 августа Кличко написал в Facebook, что злоумышленники украли с моста 12 новых вант, которые Киев получил от немецкого производителя.

По словам мэра, он обратился в полицию по поводу "бандитских действий, которые произошли на Подольско-Воскресенском мосту".

Он рассказал, что молодые люди спортивной внешности в составе 15 человек, одетые в спецодежду дорожников, оттеснили и блокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста.