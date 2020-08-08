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В Украине задержали болгарского киллера

Суббота, 8 августа 2020, 06:16

В Днепре полиция задержала мужчину, который в 2016 году совершил заказное убийство на территории Болгарии.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в международный розыск. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, он использовал документы другого лица.

 

В четверг, 6 августа, полиция задержала разыскиваемого. В его автомобиле нашли оружие и боеприпасы, документы на имя другого лица, но с фотографией злоумышленника.

Задержанного также проверяют на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

 

Украинская правда
Темы: Болгарияполицияубийство


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