Интерпол направил своих экспертов расследовать взрывы в Бейруте

По просьбе властей Ливана Интерпол направил в Бейрут команду своих экспертов для расследования причин двух взрывов, которые 4 августа убили более 150 человек и разрушили часть города.

Источник: сайт Интерпола

Детали: В частности, в город едет спецгруппа реагирования на инциденты, в составе которой есть специалисты по идентификации погибших.

По данным организации, еще много людей остаются пропавшими без вести.

Прямая речь главы Интерпола Юргена Стока: "Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может существенно помочь местным властям, и мы будем продолжать оказывать любую помощь, которую попросит Ливан".

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