Интерпол направил своих экспертов расследовать взрывы в Бейруте
Суббота, 8 августа 2020, 06:43
По просьбе властей Ливана Интерпол направил в Бейрут команду своих экспертов для расследования причин двух взрывов, которые 4 августа убили более 150 человек и разрушили часть города.
Источник: сайт Интерпола
Детали: В частности, в город едет спецгруппа реагирования на инциденты, в составе которой есть специалисты по идентификации погибших.
По данным организации, еще много людей остаются пропавшими без вести.
Прямая речь главы Интерпола Юргена Стока: "Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может существенно помочь местным властям, и мы будем продолжать оказывать любую помощь, которую попросит Ливан".
Предыстория:
- 4 августа большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, повредив дома на расстоянии до 10 км. По данным Министерства здравоохранения Ливана, взрыв унес жизни более сотни человек, еще по меньшей мере 5 тысяч человек были ранены.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва мог быть склад с нитратом аммония, который хранился там с 2014 года.
- СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежащего россиянину. 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, 6 лет хранили без соответствующих мер безопасности.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более $3 млрд.
- Власти Ливана сообщили об аресте 16 человек в рамках расследования взрыва.
Украинская правда