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Интерпол направил своих экспертов расследовать взрывы в Бейруте

Суббота, 8 августа 2020, 06:43
Интерпол направил своих экспертов расследовать взрывы в Бейруте

По просьбе властей Ливана Интерпол направил в Бейрут команду своих экспертов для расследования причин двух взрывов, которые 4 августа убили более 150 человек и разрушили часть города.

Источник: сайт Интерпола

Детали: В частности, в город едет спецгруппа реагирования на инциденты, в составе которой есть специалисты по идентификации погибших.

По данным организации, еще много людей остаются пропавшими без вести.

Прямая речь главы Интерпола Юргена Стока: "Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может существенно помочь местным властям, и мы будем продолжать оказывать любую помощь, которую попросит Ливан".

Предыстория:

  • 4 августа большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, повредив дома на расстоянии до 10 км. По данным Министерства здравоохранения Ливана, взрыв унес жизни более сотни человек, еще по меньшей мере 5 тысяч человек были ранены.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва мог быть склад с нитратом аммония, который хранился там с 2014 года.
  • СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежащего россиянину. 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, 6 лет хранили без соответствующих мер безопасности.
  • Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более $3 млрд.
  • Власти Ливана сообщили об аресте 16 человек в рамках расследования взрыва.

Украинская правда

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Темы: ЛиванвзрывИнтерпол
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