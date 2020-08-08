В полиции назвали регионы, где больше всего нарушают карантин

Больше всего нарушений правил карантина обнаружено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: Всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением карантинных мер.

Как пояснили в полиции, это связано с большим количеством фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий.

В пресс-службе напомнили, что если лицо впервые нарушает карантин и сразу же устраняет недостатки, то с ним только проводят профилактическую беседу и админпротокол не составляется.