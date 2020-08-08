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В полиции назвали регионы, где больше всего нарушают карантин

Суббота, 8 августа 2020, 07:13
В полиции назвали регионы, где больше всего нарушают карантин

Больше всего нарушений правил карантина обнаружено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: Всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением карантинных мер.

Как пояснили в полиции, это связано с большим количеством фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий.

В пресс-службе напомнили, что если лицо впервые нарушает карантин и сразу же устраняет недостатки, то с ним только проводят профилактическую беседу и админпротокол не составляется.

Украинская правда
Темы: карантинрегионыКиев
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