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ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд

Суббота, 8 августа 2020, 10:33
ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд

Европейский союз исключил Марокко из списка стран, жителям которых разрешен въезд с несущественной целью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС.

Совет ЕС оставил 10 стран в "безопасном" списке, который вступает в силу 8 августа. На прошлой неделе ЕС исключил из перечня безопасных Алжир.

Отныне въезд в ЕС разрешен из таких стран, как Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Из Китая также разрешен въезд, но в случае отмены аналогичных ограничений для жителей ЕС властями КНР.

Украина и в дальнейшем остается в списке стран, из которых въезд в ЕС разрешен лишь в отдельных случаях.

Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешено, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавирус такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты.

Относительно эпидемиологической ситуации, в третьих странах, для которых ограничения на въезд отменяются, количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей должна быть близкой к среднему показателю по ЕС или ниже.

Темы: ЕСкарантин
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