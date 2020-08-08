Разведка США считает, что Россия работает на дискредитацию Байдена

Представители американской разведки считают, что Россия использует различные меры для очернения кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена накануне ноябрьских выборов.

Об этом заявил глава контрразведки США Уильям Эванина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Отмечается также, что лица, связанные с Кремлем, повышают ставку президента Дональда Трампа на переизбрание.

Американские чиновники также считают, что Китай в свою очередь не хочет, чтобы Трамп переизбрался на второй срок, поэтому обостряет критику Белого дома и расширяет усилия по давлению на политических деятелей, которые рассматриваются как такие, что противоречат интересам Пекина.

Заявление Уильяма Эванины в пятницу считается наиболее резким заявлением разведывательного сообщества США, что связывает Кремль с попытками добиться переизбрания Трампа - чувствительная тема для президента, который отверг оценки разведслужб о том, что Россия пыталась помочь ему в 2016 году. Эванина также связал неодобрение Москвой Байдена с его ролью вицепрезидента в формировании политики администрации Обамы, что поддерживала Украину.

Трамп в пятницу опроверг идею о том, что Россия пренебрежительно относится к Байдена. "Я думаю, что последний человек, которого Россия хочет видеть на посту президента, - это Дональд Трамп, потому что никто не был жестче по отношению к России, чем я", — сказал он.

В то же время Трамп согласился с разведданными, указывающими на то, что Китай не хочет его переизбрания. "Если бы Джо Байден был президентом, Китай обладал бы нашей страной", - сказал он.

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