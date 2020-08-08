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Из Беларуси в Украину везли рекордную партию контрабандных сигарет

Суббота, 8 августа 2020, 13:41

В пятницу вечером на украинско-белорусской границе обнаружили рекордную партию контрабандных табачных изделий на сумму около 7 миллионов гривен.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

 

Детали: Вечером 7 августа в пункт пропуска "Новые Яриловичи" на въезд в Украину полосой движения "красный коридор" прибыл грузовой автомобиль марки "Даф".

За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29-летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз – минеральные удобрения.

Учитывая индикаторы риска и опыт предыдущих задержаний, правоохранители приняли решение о направлении транспортного средства на дополнительную проверку.

 

По результатам работы совместной досмотровой группы в составе пограничного наряда ОТС, оперативных сотрудников пограничного отряда, сотрудников СБУ и таможенников, над заявленным грузом обнаружено большое количество коробов с сигаретами марки МИНСК без акциза.

Дословно: "Сегодня, 8 августа, имеем точную цифру подсчета, которая количественно превысила все предыдущие показатели. По результатам общего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 миллионов гривен.

Экспертная оценка изъятых тягача с прицепом будет установлена ​​в ходе процессуальных мер".

Украинская правда
Темы: контрабандаПограничная службаБеларусь


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