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В Польше новый антирекорд: 843 случая коронавируса за сутки

Суббота, 8 августа 2020, 14:36

В Польше за последние сутки выявили 843 случая заражения коронавирусом – своеобразные "антирекорды" фиксируют уже третий день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Большинство новых случаев заболевания приходится на Силезское воеводство – 208.

Накануне сообщалось о 809 новых случаев коронавируса в Польше, и это было впервые, когда суточное количество заражений превысило 800.

Всего с начала эпидемии в Польше обнаружили 51 187 случаев коронавируса.

Министерство здравоохранения Польши также сообщило о 13 новых смертей от коронавирусной болезни. В целом эпидемия уже унесла жизни 1800 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 36 403 пациента.

Напомним, ранее министр здравоохранения Польши анонсировал усиление карантина в около 20 уездах, где ситуация наиболее опасная.

Темы: Польшакоронавирус


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