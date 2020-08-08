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ЦИК Беларуси уверяет, что досрочно уже проголосовало 32% избирателей

Суббота, 8 августа 2020, 15:21
ЦИК Беларуси уверяет, что досрочно уже проголосовало 32% избирателей

ЦИК Беларуси сообщает, что явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента составила 32,24%.

Источник: отчет ЦИК Беларуси, "Наша Нива", Tut.by

Детали: Согласно отчету ЦИК о ходе досрочного голосования, в Брестской области уже проголосовали 30,11% избирателей, в Витебской — 30,86%, в Гомельской — 42,72%, в Гродненской — 30,02%, Минской — 29,09%, Могилевской — 37,88%, в Минске — 26,45%.

Как пишет "Наша Нива", многочисленные наблюдатели сообщают о завышении явки на досрочном голосовании. Однако реальные цифры явки невозможно проверить.

Практически все независимые наблюдатели не допущены на участки. Более того, даже протоколы о явке на участки за день председатели комиссий показывают наблюдателям не везде, поэтому последние не могут даже сопоставить цифру, которую насчитали за день, с той, которая пошла "в центр".

Издание отмечает, что на некоторых участках, где наблюдателей не допустили внутрь, они считают избирателей под дверью. Однако такой подсчет не сможет ничего доказать, если председатель комиссии напишет в протоколе цифру больше реальной.

При этом инициатива "Честные люди" сообщила, что за 5 дней досрочного голосования задержали около 50 наблюдателей, из них 7 – утром в субботу, пишет TUT.by.

Дословно: "Сегодня утром, за день до выборов, задержали уже семь человек. При этом основательных причин для этого не было. Кого-то задержали около дома, кто-то даже не успел приступить к работе наблюдателей. Одна из озвученных причин: задержали по заявлению председателя УИК.

Всего за 5 дней досрочного голосования задержали около 50 наблюдателей. Десять из них уже отпустили, десять получили сутки. По остальным наблюдателям информация уточняется. Аккредитации за все время досрочного голосования лишили более 110 наблюдателей".

Напомним:

  • Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.
  • Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей Светлана Тихановская, жена политзаключенного Сергея Тихановського, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

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Украинская правда

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Темы: Беларусьвиборы
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