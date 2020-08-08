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США прекращают дислокацию 700 морпехов в Норвегии, размещенных для сдерживания РФ

Суббота, 8 августа 2020, 15:53
США прекращают дислокацию 700 морпехов в Норвегии, размещенных для сдерживания РФ

США прекращают ротационное развертывание около 700 американских морских пехотинцев в Норвегии, переходя к более коротким периодическим развертываниям и сосредоточившись на учениях с американским флотом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Корпус морской пехоты США утверждает, что смена дислокации не связана с сокращением войск в Германии, что много кто называет благом для России.

"Морские пехотинцы будут размещаться в Норвегии на менее длительный период, чтобы лучше синхронизировать свою подготовку с норвежскими войсками и обеспечить более широкие возможности для крупномасштабных тактических учений подразделений морской пехоты",- заявил представитель сил морской пехоты США в Европе.

"Переход к такой модели развертывания Корпуса морской пехоты США не связан с корректировкой положения американских сил в Германии",- добавил он.

В 2018 году американские военные увеличили число американских морских пехотинцев, дислоцированных в Норвегии во время шестимесячных ротаций, примерно до 700 человек. Это развертывание рассматривался как ключ к повышению способности американских военных готовиться к арктической войны и неоднократно цитировался генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом как свидетельство американской приверженности обороне Европы.

Москва протестовала против увеличения присутствия американских морских пехотинцев в Норвегии, а один российский политик заявил, что этот шаг приведет к тому, что Норвегия станет мишенью российских военных.

Администрация Трампа критиковала Норвегию за то, что она не выполнила рекомендованный НАТО целевой показатель расходов на оборону в размере 2% своего ВВП, при этом страна тратит около 1,8%.

Норвегия "остается единственным союзником НАТО, имеющим общую границу с Россией и не имеющим надежного плана тратить 2 процента своего валового внутреннего продукта на оборону", - заявлял Трамп.

Темы: СШАНорвегияРосcия
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