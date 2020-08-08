Шмыгаль о Медведчуке в Крыму: Очень неприемлемый шаг

Премьер-министр Денис Шмыгаль очень негативно относится к пребыванию нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в оккупированном Россией Крыму.

Источник: интервью Шмыгаля Радио Свобода

Прямая речь: "Отрицательно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким он бы ни был, кем бы он ни был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно".

Что предшествовало: 2 августа Медведчук с женой въехал в оккупированный Крым на авто через пункт пропуска "Каланчак".

По словам пресс-секретаря Медведчука, политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма, еще нет.

4 августа в оккупированный Крым прибыл самолет из авиапарка президента России Владимира Путина.

У Медведчука есть большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза. В 2012 году Путин приезжал в гости к Медведчуку, который является его кумом. Тогда были опубликованы совместные фото президента России с Медведчуком и его женой, Оксаной Марченко, на террасе этого имения.