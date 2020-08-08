Медведев про 2008 год: действия Грузии были "объявлением войны России"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев завил, что действия властей Грузии в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году можно было расценивать, как "объявление войны России", и что Российская Федерация тогда якобы встала на защиту жителей этих регионов.

Источник: РБК со ссылкой на сообщение Медведева

Детали: По словам Медведева, который в 2008 году был президентом РФ, целью военных действий России была защита мирных жителей региона. Он добавил, что это было верным решением.

Прямая речь: "По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации… Я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость".

Детали: Медведев также раскритиковал тогдашнего президента Грузии Михеила Саакашвили, назвав его решения "преступными".

Экс-президент РФ добавил, что если бы не военное вмешательство, то регион якобы мог превратиться в "пороховую бочку", что для России было "абсолютно неприемлемо".

Напомним: 7 августа 2008 года боевые подразделения российской армии перешли Рокский тоннель и вторглись на территорию Грузии. Так началась российско-грузинская война.

Военная операция РФ длилась всего пять дней и завершилась оккупацией Цхинвальского региона страны.

После конфликта независимость сепаратистских образований Абхазии и Южной Осетии была признана Россией. В ответ парламент Грузии принял постановление "Об оккупации Российской Федерацией территорий Грузии".