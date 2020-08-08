Премьер Грузии: сегодня мы полностью готовы к членству в НАТО

Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна полностью готова к членству в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский портал On.

"Несмотря на обвинения, спекуляции о судьбе страны и спекуляции о будущем, основанные на частных, личных политических интересах, мы управляем и углубляем партнерство по ключевым стратегическим направлениям, таким как НАТО, США, ЕС. Сегодня Грузия полностью готова к членству, наши партнеры видят и ценят этот процесс, мы достигнем этой цели" - сказал Гахария.

По его словам, мирное развитие Грузии является необходимым условием для восстановления территориальной целостности страны.

Американский конгрессмен Адам Кинцингер, сопредседатель группы друзей Грузии, заявил вчера, 7 августа, что пришло время Грузии стать полноправным членом НАТО.

8 августа исполняется 12 лет с начала августовской войны. В августе 2008 года Россия вторглась на территорию Грузии, открыла огонь по грузинским селам. Грузия ответила на российскую агрессию. В ходе войны погибли 170 сотрудников министерства обороны Грузии, 14 сотрудников министерства внутренних дел и 224 мирных жителя.