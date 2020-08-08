Ливан сообщил про 6 тысяч пострадавших от взрыва в Бейруте
Суббота, 8 августа 2020, 20:47
Число пострадавших от мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в Бейруте, достигло 6 тысяч человек.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Минздрав Ливана
Детали: Ранее было известно о примерно 5 тысячах раненных жителей Бейрута.
Кроме того, 158 человек погибли, 21 человек пропал без вести.
Напомним:
- Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
- Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.