Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ливан сообщил про 6 тысяч пострадавших от взрыва в Бейруте

Суббота, 8 августа 2020, 20:47

Число пострадавших от мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в Бейруте, достигло 6 тысяч человек.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Минздрав Ливана

Детали: Ранее было известно о примерно 5 тысячах раненных жителей Бейрута.

Кроме того, 158 человек погибли, 21 человек пропал без вести.

Напомним:

  • Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
  • Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.

Темы: взрывЛиванчрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль рассказал, при каких условиях можно возобновить поставки воды в Крым

Кабмин определился, как будут работать школы в условиях пандемии

видеоЗатолкали в бус: в Беларуси задержали главу штаба оппонентки Лукашенко

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в америанские выборы

Медведев про 2008 год: действия Грузии были "объявлением войны России"

Шмыгаль о Медведчуке в Крыму: Очень неприемлемый шаг

Все новости...
взрыв
Капитан судна, которое везло селитру, назвал вероятные причины взрыва в Бейруте
Взрыв в Бейруте: раненая жена посла Нидерландов скончалась в больнице
Интерпол направил своих экспертов расследовать взрывы в Бейруте
Последние новости
21:22
Шмигаль рассказал о знакомстве с Ахметовым
20:47
Ливан сообщил про 6 тысяч пострадавших от взрыва в Бейруте
20:31
Шмыгаль рассказал, при каких условиях можно возобновить поставки воды в Крым
20:06
Кабмин определился, как будут работать школы в условиях пандемии
19:51
Протесты в Болгарии: митингующие заблокировали центр Софии после сноса палаточного городка
19:30
Штаб говорит о 4 "огневых провокациях боевиков, ВСУ в ответ не стреляют
19:01
НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты
18:50
На Житомирщине грузовик въехал в маршрутку с пассажирами, 4 погибших
18:28
видеоЗатолкали в бус: в Беларуси задержали главу штаба оппонентки Лукашенко
18:09
Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!