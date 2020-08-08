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Ливан сообщил про 6 тысяч пострадавших от взрыва в Бейруте

Суббота, 8 августа 2020, 20:47
Ливан сообщил про 6 тысяч пострадавших от взрыва в Бейруте

Число пострадавших от мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в Бейруте, достигло 6 тысяч человек.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Минздрав Ливана

Детали: Ранее было известно о примерно 5 тысячах раненных жителей Бейрута.

Кроме того, 158 человек погибли, 21 человек пропал без вести.

Напомним:

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Темы: взрывЛиванчрезвычайное происшествие
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