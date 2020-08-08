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Шмигаль рассказал о знакомстве с Ахметовым

Суббота, 8 августа 2020, 21:22

Премьер-министр Денис Шмигаль отрицает свою связь с олигархом Ринатом Ахметовым. Глава правительства рассказал, когда впервые с ним познакомился.

Источник: интервью Шмыгаля изданию Радио Свобода

Детали: журналистка Инна Кузнецова отметила, что и. о. министра энергетики Ольгу Буславец и самого Шмигаля в СМИ называют "людьми Ахметова" и попросила премьера прокомментировать эту информацию.

Шмыгаль ответил, что ранее не был знаком с Ахметовым, а впервые увиделся с ним на встрече Владимира Зеленского с бизнесменами.

Прямая речь: "В момент встречи президента с крупным бизнесом мы визуально познакомились (с Ринатом Ахметовым - УП) первый раз в жизни.

Я не знаю, как они (в ДТЭК) относятся ко мне. Я с ДТЭК уволился фактически в первом полугодии 2019 года. У меня других контактов, кроме официальных по работе, нет. И поэтому не знаю.

Госпожа Буславец вообще никогда с компанией ДТЭК не имела отношений. Она 15 лет работает в министерстве. И тут сложно привязывать. Можно привязывать к любой компании, которая имеет отношение к энергетике на сегодняшний день".

Темы: АхметовШмыгальКабинет министров


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