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Погода в Украине: жара и местами грозовые дожди

Суббота, 8 августа 2020, 21:36

В воскресенье, 9 августа, в Украине ожидается переменная облачность и жара - днем до 29°, на юге - до 34° тепла. Небольшие кратковременные дожди местами пройдут лишь в юго-западной части государства.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 9 августа - переменная облачность.

Без осадков, лишь в северо-западной части Украины днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в южной части ночью 17-22°, днем 29-34°.

В Киеве 9 августа без осадков. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°. В Киевской области тоже сухо, температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

 

Синоптики предупреждают, что из-за сухой и теплой погоды 9-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На понедельник и вторник, 10-11 августа, по Украине прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем в западных, северных, 11 августа также в центральных и Харьковской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

 

Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с.

Температура 10-11 августа ночью 13-18°, в южной части до 21°, днем 23-28°, в южных, восточных областях и на Закарпатье до 31°.

В Киеве в понедельник и вторник ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

 

Темы: погодаКиев


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