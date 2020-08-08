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Премьер заявил о значительном уменьшении количества безработных

Суббота, 8 августа 2020, 22:06
Премьер заявил о значительном уменьшении количества безработных

В Украине наблюдается значительное уменьшение количества безработных.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Facebook

Прямая речь: "Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось фактически на 6 тысяч человек".

Детали: по словам Шмыгаля, по правительственным программам частичной безработицы удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест. Для этого было выделено 1,8 млрд грн.

Премьер назвал это той помощью бизнесу, которая дает возможность продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты.

Также Шмигаль отметил, что через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек.

Напомним: За первый месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составила 2,5-2,8 миллионов людей.

Украинская правда

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Темы: экономикаробота
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