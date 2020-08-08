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На границе с Беларусью задержали трех членов движения "Открытая Россия"

Суббота, 8 августа 2020, 23:26
На границе с Беларусью задержали трех членов движения Открытая Россия
Андрей Пивоваров

Исполнительного директора общественного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и еще двух членов этой организации задержали на российско-белорусской границе.

Источник: РБК со ссылкой на сообщение главы "Открытой России" Анастасии Бураковой

Детали: Андрей Пивоваров, Даниил Потапов и Александра Федосеева ехали в Беларусь наблюдать за выборами президента, которые состоятся 9 августа. Их задержали российские пограничники.

Прямая речь Бураковой: "Все другие пассажиры проехали спокойно, а их сняли с рейса. Они успели нам сообщить, после этого связь с ними прервалась, до сих пор мы не можем до них дозвониться".

Напомним: днем 7 августа в гостинице "Минск" в столице Беларуси задержали украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка, которые работают штатными корреспондентами телеканала "Настоящее время".

Темы: БеларусьРосcияграница
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