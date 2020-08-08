Кандидат в президенты Беларуси покинула свою квартиру в целях безопасности

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске и находится в окружении членов своего штаба, заявила пресс-служба кандидата.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-секретаря кандидата Анну Красулину

Прямая речь: "После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов. Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города".

Детали: Красулина также сообщила, что примерно с 15 часов субботы не выходит на связь представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев, который был вызван на беседу в МВД.

Напомним: в субботу днем правоохранительные органы задержали руководителя избирательного штаба Тихановской - Марию Мороз.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа в стране прошло досрочное голосование.