В Минске задержали одну из координаторов штаба кандидата в президенты Беларуси

В Минске задержали еще одного члена объединенного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськой Марию Колесникову.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Колесникову задержали при выходе из штаба. "Когда они сели в машину и начали выезжать со стоянки, дорогу перегородил серебристый микроавтобус. Вышли полицейские. Марию насильно посадили в машину и они поехали ", - сообщили в штабе Тихановськои.

Через пол часа Колесникову уволили. По словам правоохранителей, ее перепутать с другим человеком.

Прямая речь Колесниковой: "Наверное, задержали меня по ошибке. Они быстро выяснили, что Колесникова Мария Александровна, 1982 года рождения - не тот человек, которого они хотели задержать. Меня посадили в автобус и очень вежливо спросили, куда я направлялась. Я сказала, что шла ужинать. А потом меня привезли сюда (центр Минска - УП)".

Что предшествовало: Днем 8 августа правоохранительные органы задержали руководителя избирательного штаба Тихановськои - Марию Мороз.

Напомним: Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.