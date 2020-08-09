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Полиция не нашла оборудование для поиска "прослушки" в квартире журналиста программы "Схемы"

Воскресенье, 9 августа 2020, 02:07
Фото: Valeriya Egoshyna Отверстие в потолке после обследования полицией

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач в квартире которого были обнаружены признаки установления прослушивающего устройства рассказал о действиях полиции.

Источник: Ткач в Facebook

Прямая речь Ткача: "Нашла Нацполиция прослушивающее устройство в потолке помещения, где я живу в отверстии длиной 60 сантиметров или нет?

Нацполиция за сутки не нашла технику, с помощью которой можно снять этот вопрос. Следователь мне об этом сообщил лично во время допроса.

Первая следственно-оперативная группа взяла образец строительного материала, которым замазали отверстия со стороны чердака и пыль от отверстия на кухне.

Вторая следственно-оперативная группа приехала вскриваты этот слой непонятного материала, имея с оборудования только отвертку. Я не шучу. Они отверткой долбили. Фонарь был наш. Рулетка наша. Проволока для измерения глубины отверстий наш. А после вскрытия отверстия (а их на чердаке оказалось несколько) на чердаке было взято ветку от куста, которая лежала рядом и ею проверяли глубину.

Пока я и адвокат были на допросе пришли полицейские и "опечатали" бумажками со скотчем четыре люка, ведущих из четырех подъездов на общее чердак".

 
 

Детали: Журналист отметил, что заинтересованные лица имеют возможность зайти в "любого из четырех подъездов, снять бумажки со скотчем и незаметно попасть на чердак, а затем наклеить бумажки снова. А когда нацпол наконец найдет аппаратуру для осмотра и приедет - кто гарантирует, что на чердаке никого за эту ночь не было? Скотч?".

Что предшествовало: В субботу утром журналист программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

Справка: Среди последних расследований Ткача в программе "Схемы" – материалы о нарушении ПДД чиновниками и о переезде президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе.

Темы: полицияКиевАваковцензураЗеленский


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