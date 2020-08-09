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Главные новости субботы и ночи: Кабмин закрыл КПВВ с Крымом, антирекорд COVID-19

Воскресенье, 9 августа 2020, 08:00

Кабмин до конца лета закрыл въезд / выезд в Крым, 7 августа, в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса - актуальные новости 8 августа.

О КПВВ с Крымом

8 августа Кабинет министров принял решение о временном прекращении работы КПВВ на админкордони с оккупированным Крымом. Срок действия ограничений - с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

О COVID-19

7 августа в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса. При этом 27 человек умерло, 600 – выздоровело.

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Темы: коронавирус


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