Главные новости субботы и ночи: Кабмин закрыл КПВВ с Крымом, антирекорд COVID-19

Кабмин до конца лета закрыл въезд / выезд в Крым, 7 августа, в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса - актуальные новости 8 августа.

О КПВВ с Крымом

8 августа Кабинет министров принял решение о временном прекращении работы КПВВ на админкордони с оккупированным Крымом. Срок действия ограничений - с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

О COVID-19

7 августа в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса. При этом 27 человек умерло, 600 – выздоровело.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Офис омбудсмена обнаружил telegram-бот, который распространял персональные данные почти 7 тысяч военнослужащих.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о том, как будет организована работа школ с 1 сентября с учетом эпидемии коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что в случае гуманитарной катастрофы в Крыму Украина может взяться за обеспечение украинцев на оккупированной территории водой, однако сейчас поставки днепровской воды на полуостров невозможны.

Журналист программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.