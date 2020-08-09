Обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО пока не будут отменять

Украинская власть не намерена отменять требование соблюдения режима самоизоляции для людей, прибывших из оккупированных районов Донбасса, несмотря на сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране и угрозы импорта заболеваемости с неподконтрольных территорий.

Источник: интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля изданию Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории, мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения, как на границах Украины, так и на линии разграничения (на Донбассе - УП) для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает".

Детали: Шмыгаль добавил, что в отдельных случаях для приезжих из ОРДЛО людей могут быть сделаны исключения, однако в целом пока изменений в этом вопросе не предвидится: "Пограничники имеют право принимать отдельные решения по решению руководителя пограничников. В общем пока есть карантинные ограничения и ситуация остается настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор".

Напомним: В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавируса, 18 больных скончались.

Днем ранее, 7 августа, в Украине было выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса – 1 489.