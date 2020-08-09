Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус: Киев и 8 областей не могут ослаблять карантин

Воскресенье, 9 августа 2020, 14:07

В 9 регионах Украины эпидемиологическая ситуация не позволяет ослаблять карантинные ограничения.

Источник: данные Минздрава на 9 августа

Детали: В Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой областях и в Киеве пока невозможен переход к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений.

Все эти области и столица считаются регионами со значительным распространением COVID-19 из-за несоответствия определенным критериям.

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

 

Напомним: 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавируса, 18 больных скончались.

Темы: карантинкоронавирусКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

документТатаров требовал для Стерненко подозрения, которое предусматривает пожизненное

Лукашенко про "вагнеровцев": Генпрокуроры Украины и РФ так и не приехали

фотоВ центре Киева нашли взрывное устройство – полиция

Гражданам в особых случаях все же позволят пересечение КПВВ с Крымом

Выборы в Беларуси: ЦИК убеждает в рекордной явке на досрочное голосование

Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей

Все новости...
карантин
Количество заражений коронавирусом в мире приближается к 20 миллионам
На выезде из Крыма образовалась огромная очередь. КПВВ прекратит работу через 7 часов
На севере Китая от бубонной чумы умер еще один человек
Последние новости
14:32
фотоСтало известно, куда выехал бывший король Испании после коррупционного скандала
14:07
таблицаКоронавирус: Киев и 8 областей не могут ослаблять карантин
13:31
документТатаров требовал для Стерненко подозрения, которое предусматривает пожизненное
13:05
Кличко снова заговорил об электросамокатах Bolt и попросил помощи у Рады
12:42
Лукашенко про "вагнеровцев": Генпрокуроры Украины и РФ так и не приехали
12:16
В Германии третий день более 1000 новых случаев коронавируса впервые с мая
11:59
фотоВ центре Киева нашли взрывное устройство – полиция
11:43
Выборы в Беларуси: люди жалуются на проблемы с интернетом
11:30
фотоСамый трагический пожар в истории Чехии: 11 погибших после поджога в многоэтажке
11:14
Количество заражений коронавирусом в мире приближается к 20 миллионам
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!