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Коронавирус: Киев и 8 областей не могут ослаблять карантин

Воскресенье, 9 августа 2020, 14:07
Коронавирус: Киев и 8 областей не могут ослаблять карантин

В 9 регионах Украины эпидемиологическая ситуация не позволяет ослаблять карантинные ограничения.

Источник: данные Минздрава на 9 августа

Детали: В Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой областях и в Киеве пока невозможен переход к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений.

Все эти области и столица считаются регионами со значительным распространением COVID-19 из-за несоответствия определенным критериям.

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Напомним: 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавируса, 18 больных скончались.

Темы: карантинкоронавирусКиев
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