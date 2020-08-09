В Минске схватили журналистов российского телеканала "Дождь"
Воскресенье, 9 августа 2020, 15:27
В Минске сотрудники в штатском задержали журналистов "Дождя" Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова.
Источник: сайт Белорусской ассоциации журналистов со ссылкой на Nexta Live, журналист Антон Наумлюк в Facebook
Детали: Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
Телеграм-канал Nexta Live опубликовал видео задержания журналистов. На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут представителей СМИ на асфальт, а позже увозят в неизвестном направлении.
Напомним:
- Днем 7 августа в гостинице "Минск" в столице Беларуси задержали украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка, которые работают штатными корреспондентами телеканала "Настоящее время".
- Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси проходят в воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
- До выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.
Украинская правда