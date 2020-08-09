В Минске схватили журналистов российского телеканала "Дождь"

В Минске сотрудники в штатском задержали журналистов "Дождя" Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова.

Источник: сайт Белорусской ассоциации журналистов со ссылкой на Nexta Live, журналист Антон Наумлюк в Facebook

Детали: Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Телеграм-канал Nexta Live опубликовал видео задержания журналистов. На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут представителей СМИ на асфальт, а позже увозят в неизвестном направлении.

Напомним: