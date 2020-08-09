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Лукашенко – Путину о коронавирусе: Болезнь противная, дальше некуда

Воскресенье, 9 августа 2020, 16:20
Лукашенко – Путину о коронавирусе: Болезнь противная, дальше некуда
kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал коронавирусную инфекцию болезнью излечимой, но противной.

Источник: Лукашенко после голосования на выборах президента Беларуси, сообщает Tut.by

Детали: Лукашенко отметил, что сейчас проводится эпидрасследование по поводу того, где он мог заразиться коронавирусом.

Прямая речь: "Я человек крепкий, я фактически вирус перенес на ногах, думая о том, что я просто устал. Это состояние, как говорят, — ежик в тумане. Идешь, тяжело, но думаешь — нагрузки большие, поэтому от этого. Но когда домашние мои просигнализировали, что есть проблемы, мы поехали в больницу, убедились, что я перенес этот вирус на ногах... Если бы я не поехал проверяться, может, я бы так и перенес это. Не советую вам переносить эту болезнь".

"Мы с Путиным обсуждали эту проблему, я ему об этом рассказывал и ему дал совет: "Береги себя, потому что болезнь излечима — наши врачи, молодцы, научились — но такая противная, что дальше некуда"".

"Но выводы надо сделать: питание, здоровый образ жизни и ни в коем случае не сидеть дома, больше на воздухе шевелиться, бегать, прыгать, заниматься спортом. Это я вам искреннее говорю.

Пока настороженности никакой нет, врачи сказали, что я абсолютно безопасен, поэтому, если со мной столкнешься, от меня можешь не убегать".

Что предшествовало: 28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкокоронавирусПутин
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