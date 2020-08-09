США призывают РФ прекратить нарушение прав человека в Крыму
Воскресенье, 9 августа 2020, 17:00
Посольство США в Украине призвало Россию прекратить нарушения прав человека в отношении крымских татар и покинуть украинскую территорию.
Источник: Посольство США в Украине в Facebook
Дословно: "В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию".
Что предшествовало: Ранее в воскресенье президент Владимир Зеленский заявил, что власти должны поставить точку в определении статуса крымскотатарского народа как коренного.
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Предыстория:
- С начала оккупации Россией крымского полуострова обыски и задержания крымских татар не прекращаются. Так, российские силовики задержали шестерых крымских татар, у которых на рассвете 7 июля проходили обыски на оккупированном полуострове.
- 11 июня сотрудники ФСБ задержали Руслана Бекирова, которого раньше склоняли к сотрудничеству и даче показаний против другого политзаключенного.
- В начале июня российские силовики пришли с обысками к семье крымских татар Асановых в селе Курское в аннексированном Крыму.
- В апреле подконтрольный российской оккупационной власти "суд" оштрафовал на 30 000 рублей имама Длявера Халилова за проведение пятничной молитвы.
- По информации омбудсмана, Россия удерживает украинских политзаключенных – крымских татар и активистов – в ненадлежащих условиях, отказывает в свидании с родственниками и не обеспечивает медицинской помощью.
Украинская правда