США призывают РФ прекратить нарушение прав человека в Крыму

Посольство США в Украине призвало Россию прекратить нарушения прав человека в отношении крымских татар и покинуть украинскую территорию.

Источник: Посольство США в Украине в Facebook

Дословно: "В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье президент Владимир Зеленский заявил, что власти должны поставить точку в определении статуса крымскотатарского народа как коренного.

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