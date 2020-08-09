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Донецкая "Слуга народа" настаивает на проведении выборов в прифронтовой зоне

Воскресенье, 9 августа 2020, 18:07

Донецкая областная организация партии "Слуга народа" будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения сразу же после предоставления военным командованием гарантий безопасности.

Источник: заявление Донецкой облорганизации партии

Детали: В организации напомнили, что Центральная избирательная комиссия "учитывая рекомендации силовиков" приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения.

Дословно: "Донецкая областная организация партии "Слуга народа" категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы единодушно выступаем "за" проведение местных выборов на всей подконтрольной Украине территории региона.

Донецкая военно-гражданская администрация и вся команда президента в Донецкой области провели ряд консультаций с командованием Объединенных сил и антитеррористическим центром СБУ по созданию безопасных условий для волеизъявления в прифронтовых районах. Мы озвучили нашу общую и принципиальную позицию – выборы на Донбассе должны состояться, без исключений".

Детали: В то же время в партии подчеркнули, что самое главное – жизни людей, поэтому считают недопустимым ставить политическую целесообразность выше безопасности граждан, как и оказывать давление на военных.

Дословно: "Потому Донецкая областная организация партии "Слуга народа" будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения безотлагательно сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности".

Детали: В облорганизации отметили, что с 27 июля в зоне проведения операции Объединенных сил действует режим прекращения огня и назвали это самым весомым шагом для достижения мира в Украине за последние шесть лет. В партии выразили надежду, что "успех мирных инициатив президента Владимира Зеленского позволит провести выборы на всей территории Донецкой области".

Что предшествовало: Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украине территории вблизи линии соприкосновения.

В ЦИК заявили, что приняла такое решение на основании выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций. 

При этом комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Украинская правда
Темы: Слуга народаДонецкая областьвиборыЦИК


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