На Донбассе в воскресенье тишина, но есть одно нарушение

В воскресенье с начала суток в районе проведения Операции объединенных сил обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Источник: вечерняя сводка ООС

Дословно: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы – вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений".

Детали: В пресс-центре ООС подчеркнули, что четырнадцатые сутки подряд, с начала действия режима прекращения огня с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также в штабе заверили, что украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.