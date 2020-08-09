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На Донбассе в воскресенье тишина, но есть одно нарушение

Воскресенье, 9 августа 2020, 18:55

В воскресенье с начала суток в районе проведения Операции объединенных сил обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Источник: вечерняя сводка ООС

Дословно: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы – вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений".

Детали: В пресс-центре ООС подчеркнули, что четырнадцатые сутки подряд, с начала действия режима прекращения огня с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также в штабе заверили, что украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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