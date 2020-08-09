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Первые дни недели придут с дождями и грозами

Воскресенье, 9 августа 2020, 19:12
Первые дни недели придут с дождями и грозами

В понедельник, 10 августа, на большей части территории Украины, включая Киев, ожидаются дожди и грозы.

Источник: ГСЧС, Укргидрометцентр

 

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, 10 августа утром и днем ​​гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности).

Также 10 августа ожидается гроза утром и днем ​​в западных, северных и большинстве центральных областей Украины".

Детали: Вместе с тем, как сообщает Укргидрометцентр, ветер в Украине 10 августа преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°, в южной части ночью 17-22°, днем ​​29-32°.

 

11 августа на большей части территории, кроме южных и восточных областей, также ожидаются дожди и грозы.

 

12 августа грозы ожидаются в восточных, южных и ряде западных областей. На остальной территории – без осадков.

 

13 августа на всей территории Украины осадков не прогнозируется. Температура 20-28°.

Украинская правда

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Темы: погода
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