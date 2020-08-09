На некоторых участках в Беларуси явка превысила 100% - наблюдатели

По словам независимых наблюдателей, явка на некоторых участках для голосования на выборах президента Беларуси уже должна превысить 100%.

Источник: TUT.BY, БЕЛТА

Детали: Независимые наблюдатели рассказали TUT.BY о возможном превышении максимальной явки на участках для голосования № 21 и № 22, расположенных в здании гимназии № 43.

По их словам, в списках избирателей там суммарно значатся примерно 5,8 тысячи человек. По протоколам избирательных комиссий явка на досрочном голосовании на них составила около 2 тысяч человек.

В основной день голосования 9 августа по состоянию на 17.30 в двери гимназии, по подсчетам наблюдателей, уже зашло около 3,8 тысячи человек, а в очереди из желающих проголосовать стоят несколько сотен избирателей, и она растянулась примерно на километр, огибая здание. Таким образом, явка уже должна была превысить сто процентов.

В избирательной комиссии участка № 22 отказались давать комментарии TUT.BY по телефону.

По словам наблюдателей, проголосовавшие люди жалуются на большое количество испорченных бюллетеней, которые им выдают: некоторые с отметинами или точками, какие-то даже повреждены — их заменяют только по требованию избирателей.

Очередь возле гимназии № 43 не перестает расти, и есть сомнения в том, что за оставшееся время все люди успеют проголосовать, отмечает издание.

В то же время, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что на выборах наблюдается организованная порча бюллетеней, что в том числе приводит к определенному их дефициту.

Глава Центризбиркома отметила, что "данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди"". Они, по ее словам, "пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней".