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На некоторых участках в Беларуси явка превысила 100% - наблюдатели

Воскресенье, 9 августа 2020, 19:59

По словам независимых наблюдателей, явка на некоторых участках для голосования на выборах президента Беларуси уже должна превысить 100%.

Источник: TUT.BY, БЕЛТА

Детали: Независимые наблюдатели рассказали TUT.BY о возможном превышении максимальной явки на участках для голосования № 21 и № 22, расположенных в здании гимназии № 43.

По их словам, в списках избирателей там суммарно значатся примерно 5,8 тысячи человек. По протоколам избирательных комиссий явка на досрочном голосовании на них составила около 2 тысяч человек.

В основной день голосования 9 августа по состоянию на 17.30 в двери гимназии, по подсчетам наблюдателей, уже зашло около 3,8 тысячи человек, а в очереди из желающих проголосовать стоят несколько сотен избирателей, и она растянулась примерно на километр, огибая здание. Таким образом, явка уже должна была превысить сто процентов.

В избирательной комиссии участка № 22 отказались давать комментарии TUT.BY по телефону.

По словам наблюдателей, проголосовавшие люди жалуются на большое количество испорченных бюллетеней, которые им выдают: некоторые с отметинами или точками, какие-то даже повреждены — их заменяют только по требованию избирателей.

Очередь возле гимназии № 43 не перестает расти, и есть сомнения в том, что за оставшееся время все люди успеют проголосовать, отмечает издание.

В то же время, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что на выборах наблюдается организованная порча бюллетеней, что в том числе приводит к определенному их дефициту.

Глава Центризбиркома отметила, что "данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди"". Они, по ее словам, "пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней".

Украинская правда
Темы: Беларусьвиборы


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