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В Киеве не все успели проголосовать на выборах президента Беларуси

Воскресенье, 9 августа 2020, 20:57
В Киеве не все успели проголосовать на выборах президента Беларуси
Укринформ

На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье вечером прошла акция солидарности с Беларусью.

Источник: Укринформ

 

Детали: Участники акции провели вече на Майдане и отправились к посольству Беларуси, требуя честного подсчета голосов на выборах белорусского президента.

Между тем на избирательном участке, расположенном в здании посольства Беларуси, целый день были большие очереди желающих проголосовать на президентских выборах. Людей запускали в здание по одному и с большими интервалами.

В конце концов, не все успели проголосовать. Когда посол Республики Беларусь в Украине сообщил о закрытии избирательного участка, это вызвало возмущение, избиратели начали скандировать "ганьба" и подняли свои паспорта.

 

Что предшествовало: В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы.

Кандидатами на высший государственный пост были пять человек – жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко, бессменно руководящий страной с 1994 года.

По данным национального экзит-пола, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 6,8%.

Украинская правда
Темы: КиевБеларусьвиборы
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