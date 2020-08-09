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Накануне выборов в Беларусь не пустили 29 украинцев

Воскресенье, 9 августа 2020, 21:25
Анатолий Лаппо. Фото пресс-службы Госпогранкомитета

В Беларусь 8 августа не пропустили 29 граждан Украины, которые прибыли через Национальный аэропорт Минск и путались в пояснениях.

Источник: председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, сообщает государственное агентство БЕЛТА

Детали: По словам Лаппо, в Национальном аэропорту Минск 8 августа на рейсе из Киева 29 граждан Украины в возрасте 20-30 лет в качестве целей приезда заявили отдых и посещение родственников в Беларуси. Однако при опросе пограничниками большинство граждан этой группы путалось в пояснениях и называло различных вымышленных лиц в качестве принимающей стороны.

Прямая речь: "Когда мы их рассредоточили и начали опрашивать, они не знали ни фамилий родственников, ни куда хотят поехать. И давали один телефон".

Детали: По словам Лаппо, решение об отказе во въезде на территорию Беларуси указанных граждан Украины было принято на основании ст.30 закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Всего через границу Беларуси за прошедшие сутки по разным причинам не пропустили 177 человек.

Украинская правда
Темы: Беларусьвиборы


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