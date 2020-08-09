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В Минске и других городах Беларуси начались стычки и задержания

Воскресенье, 9 августа 2020, 22:06
В Минске и других городах Беларуси начались стычки и задержания

В Минске и других городах Беларуси начались задержания людей, протестующих против результатов выборов.

Источник: Белорусская служба Радио Свобода, МБХ медиаTut.by

Детали: На проспекте Машерова в Минске возле гостиницы Планета произошли столкновения демонстрантов с ОМОНом и жесткие задержания. Задержаны десятки человек. 

Демонстранты выкрикивают "Да здравствует Беларусь" и "Ганьба".

Метро в Минске не останавливается на ряде станций в центре города. Также наземный транспорт не идет в направлении стеллы на проспекте Независимости, которая упоминалась в телеграмм каналах как возможное место сбора людей.

Радио Свобода отмечает, что в Минске и ряде других городов Беларуси одновременно исчез Интернет и частично мобильная связь.

Кроме того, вечером в воскресенье перестали работать сайты крупнейших СМИ Беларуси, в частности государственного агентства БЕЛТА, оппозиционных TUT.by, "Наша Нива", "Белорусский партизан".

Как передает "МБХ медиа", около пяти тысяч протестующих собрались в центре Минска у памятника городу-герою. Там же находятся около 10 машин ОМОНа.

В Минске отключили городское освещение. На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты.

Среди протестующих есть раненые, они в крови, им оказывают медицинскую помощь, передает корреспондент Sputnik.

В то же время, Tut.by сообщает, что возле стелы в Минске собралось около тысячи человек.

Также задержания происходят в Могилеве, Гродно, Витебске и других городах.

Украинская правда
Темы: Беларусьвиборы
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