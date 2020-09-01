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На Буковине зафиксировали 117 больных COVID-19: меньше всего за три недели

Вторник, 1 сентября 2020, 01:48

31 августа в Черновицкой области коронавирус подтвердили 117 буковинцам.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Такое количество новых случаев обнаружили во время лабораторного исследования 612 образцов.

В этот же день выздоровели почти втрое меньше больных – 43 человека. За время пандемии в области насчитали 10420 случаев заражения коронавирусом. Сейчас побороли COVID-19 6273 больных.

"117 случаев. Это едва ли не меньше всех за последние три недели. Однако ситуация все еще сложная", – написал глава ОГА.

Что предшествовало: 30 августа коронавирус подтвердили у 158 жителей Черновицкой области, 29 августа – у 148 человек.

Знать больше: Динамика распространения COVID-19 в Украине и мире

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Напомним:

  • За воскресенье 30 августа в Украине диагностировали 2 141 больного коронавирусной болезнью, 30 больных умерли, 380 человек получили подтверждение выздоровления от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
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