В Минздраве и ЦИК думают над тем, как проводить выборы в условиях пандемии

Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия работают над разработкой алгоритмов проведением местных выборов в условиях пандемии коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен: как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома ".

Детали: Степанов прогнозирует, что через несколько дней подробные правила будут обнародованы.

Напомним: