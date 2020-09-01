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В Минздраве и ЦИК думают над тем, как проводить выборы в условиях пандемии

Вторник, 1 сентября 2020, 02:14

Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия работают над разработкой алгоритмов проведением местных выборов в условиях пандемии коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен: как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома ".

Детали: Степанов прогнозирует, что через несколько дней подробные правила будут обнародованы.

Напомним:

  • Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СтепановМинздравЦИКвиборыкарантин


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