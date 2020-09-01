В Минздраве и ЦИК думают над тем, как проводить выборы в условиях пандемии
Вторник, 1 сентября 2020, 02:14
Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия работают над разработкой алгоритмов проведением местных выборов в условиях пандемии коронавируса.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова"
Прямая речь: "Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен: как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома ".
Детали: Степанов прогнозирует, что через несколько дней подробные правила будут обнародованы.
Напомним:
- Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.
Ольга Гетьманец, УП