Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве и ЦИК думают над тем, как проводить выборы в условиях пандемии

Вторник, 1 сентября 2020, 02:14
В Минздраве и ЦИК думают над тем, как проводить выборы в условиях пандемии

Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия работают над разработкой алгоритмов проведением местных выборов в условиях пандемии коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен: как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома ".

Детали: Степанов прогнозирует, что через несколько дней подробные правила будут обнародованы.

Напомним:

  • Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СтепановМинздравЦИКвиборыкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Степанов
Комаровский: Степанов – сильный министр, он был на своем месте
НАБУ закрыло дело о закупке вакцин во времена Степанова
Ляшко отменил приказ Степанова о скандальном Набсовете для "Медзакупок"
Последние новости
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
В СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
Все новости...
Реклама: