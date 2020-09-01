В США прогнозируют рост шансов Трампа победить на выборах
По мнению аналитиков одного из крупнейших банковских холдингов США JPMorgan Chase & Co, шансы Дональда Трампа победить на президентских выборах растут.
Источник: Bloomberg
Детали: Еще недавно действующий президент Трамп, согласно опросам, значительно отставал от своего оппонента Джо Байдена. Однако в последнее время, шансы кандидатов почти сравнялись. Это произошло на фоне насилия во время протестов и потенциальной предвзятости при проведение опросов.
На основе исследований, утверждают в JPMorgan Chase & Co, можно говорить о сдвиге в рейтинге Трампа от 5 до 10 пунктов. Указывается, что опросы из-за неточности при ответах респондентов, могут искажать рейтинг Байдена на 5-6%.
На настроение избирателей значительное влияние также будут иметь результаты дебатов и позиция демократов касательно протестов, которые в последнее время обострились.
Напомним:
- Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. От республиканцев занять кресло в Белом дома будет пытаться действующий президент Дональд Трамп, от демократов – бывший вице-президент Джо Байден.
- Согласно опросам, преимущество на стороне Байдена.