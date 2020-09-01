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В США прогнозируют рост шансов Трампа победить на выборах

Вторник, 1 сентября 2020, 06:29
В США прогнозируют рост шансов Трампа победить на выборах

По мнению аналитиков одного из крупнейших банковских холдингов США JPMorgan Chase & Co, шансы Дональда Трампа победить на президентских выборах растут.

Источник: Bloomberg

Детали: Еще недавно действующий президент Трамп, согласно опросам, значительно отставал от своего оппонента Джо Байдена. Однако в последнее время, шансы кандидатов почти сравнялись. Это произошло на фоне насилия во время протестов и потенциальной предвзятости при проведение опросов.

На основе исследований, утверждают в JPMorgan Chase & Co, можно говорить о сдвиге в рейтинге Трампа от 5 до 10 пунктов. Указывается, что опросы из-за неточности при ответах респондентов, могут искажать рейтинг Байдена на 5-6%.

На настроение избирателей значительное влияние также будут иметь результаты дебатов и позиция демократов касательно протестов, которые в последнее время обострились.

Напомним:

  • Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. От республиканцев занять кресло в Белом дома будет пытаться действующий президент Дональд Трамп, от демократов – бывший вице-президент Джо Байден.
  • Согласно опросам, преимущество на стороне Байдена.

Украинская правда

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Темы: ТрампБайденвиборыСША
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