Наемники два раза открывали огонь – ООС

31 августа российские оккупанты два раза открывали огонь из стрелкового оружия и гранатомета (около Водяного и Авдеевки).

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли".

Детали: С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.