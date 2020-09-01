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Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе на Бессарабке в Киеве – есть пострадавший

Вторник, 1 сентября 2020, 08:40

На Бессарабке в центре Киева водитель Volkswagen ночью влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители, по меньшей мере один человек пострадал.

Источник: "Киев оперативный"

Дословно: "Настоящая сногсшибательная авария произошла в самом центре города – на Бессарабке водитель Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители. К сожалению, одного пострадавшего срочно госпитализировали. Свидетели уверяют, что водитель бухой в хлам".

Темы: ДТПКиев


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