Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе на Бессарабке в Киеве – есть пострадавший
Вторник, 1 сентября 2020, 08:40
На Бессарабке в центре Киева водитель Volkswagen ночью влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители, по меньшей мере один человек пострадал.
Источник: "Киев оперативный"
Дословно: "Настоящая сногсшибательная авария произошла в самом центре города – на Бессарабке водитель Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители. К сожалению, одного пострадавшего срочно госпитализировали. Свидетели уверяют, что водитель бухой в хлам".