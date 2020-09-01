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Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе на Бессарабке в Киеве – есть пострадавший

Вторник, 1 сентября 2020, 08:40

На Бессарабке в центре Киева водитель Volkswagen ночью влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители, по меньшей мере один человек пострадал.

Источник: "Киев оперативный", столичная полиция

Дословно: "Настоящая сногсшибательная авария произошла в самом центре города – на Бессарабке водитель Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители. К сожалению, одного пострадавшего срочно госпитализировали. Свидетели уверяют, что водитель бухой в хлам".

Полиция Киева впоследствии сообщила, что событие произошло на улице Бассейной. Вследствие ДТП пострадал 35-летний мужчина, который отдыхал в заведении. Его госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Водителем "Фольцвагена" оказался иностранец 1991 года рождения.

По предварительным данным, он не справился с управлением и въехал в летнюю площадку кафе. Водитель на месте происшествия прошел освидетельствование на драгере. Устройство не показало алкогольного опьянения у мужчины, но окончательные результаты будут известны после экспертизы.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

УП, дополнено
Темы: ДТПКиев
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