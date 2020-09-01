За месяц всеобъемлющего перемирия ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений на Донбассе

С начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ состоянию на вечер 30 августа зафиксировала 829 нарушений нового режима "тишины".

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 148 взрывов, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов)".