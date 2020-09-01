Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За месяц всеобъемлющего перемирия ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений на Донбассе

Вторник, 1 сентября 2020, 09:40
За месяц всеобъемлющего перемирия ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений на Донбассе

С начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ состоянию на вечер 30 августа зафиксировала 829 нарушений нового режима "тишины".

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 148 взрывов, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов)".

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
война
Россияне ударили "Шахедами" по жилым домам на Черниговщине
Потери России превысили уже 240 тысяч военных
Враг ночью трижды обстреливал Никопольщину: есть разрушения
Последние новости
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
В СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
Все новости...
Реклама: