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За месяц всеобъемлющего перемирия ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений на Донбассе

Вторник, 1 сентября 2020, 09:40

С начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ состоянию на вечер 30 августа зафиксировала 829 нарушений нового режима "тишины".

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 148 взрывов, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов)".

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс


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