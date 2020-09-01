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ГБР отчиталось, что сделано по делам Майдана за август

Вторник, 1 сентября 2020, 10:39

Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты по "делам Майдана": в августе следователи сообщили о подозрении 4 лицам, в 3 производствах завершили досудебное расследование, а в суд передали 2 обвинительных акта.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана".

Детали: В августе сообщено о подозрении двум подозреваемым в убийстве журналиста Василия Сергиенко в Корсунь-Шевченковском, а также следователю за задержание участника "Черкасского Евромайдана" и начальнику Смилянского следственного отдела полиции в Черкасской области за то, что заставил следователей привлечь к ответственности 7 невинных протестующих за "массовые беспорядки" и "захват государственных или общественных зданий".

Завершено досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего, а также в отношении киевских прокурора и следователя, которые препятствовали митингам, а теперь занимаются адвокатской деятельностью.

Обвинение в суд направлено в отношении бывшего "беркутовца" и в отношении бывшего милиционера, который до сих пор работает следователем в Нацполиции.

Также отмечается, что прокуроры Офиса генпрокурора 14 августа провели встречу с пострадавшими в "делах Майдана" – в частности, говорили об отравлении "майдановцев" химическими веществами и о проведении экспертиз с привлечением иностранных экспертов.

Алена Рощенко, УП
Темы: МайданГБРОфис генпрокурора


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