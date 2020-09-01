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В Киеве от коронавируса умерли уже 213 человек

Вторник, 1 сентября 2020, 10:52

За последние сутки в столице от Covid-19 умерли пять человек. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: 31 августа у 176 жителей столицы обнаружили коронавирус. Сейчас в Киеве уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди прочих за прошлые сутки заболели 13 детей и 11 медиков. В больницы госпитализировали 34 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 27. В Соломенском – 26. И в Деснянском районе – 25 случаев.

 

Напомним: 2 088 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Украине 31 августа, в последний день лета умерли от осложнений коронавируса 48 больных, а 688 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусжертвыCovid-2019


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