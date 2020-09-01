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Экс-глава Укроборонпрома не задекларировал квартиру за $700 000 - СМИ

Вторник, 1 сентября 2020, 10:52

Бывший гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин не указал в своих декларациях гражданскую жену Ольгу Курчинскую и якобы подаренную ей четырехкомнатную квартиру в новостройке стоимостью $ 700 000.

Источник: програма "Наші Гроші з Денисом Бігусом"

Детали: На протяжении последних пяти лет работы в оборонном концерне Букин отмечал в своих декларациях, что не имеет ни жены, ни детей, а живет то у родителей, то на съемной квартире.

Однако осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Букину о подозрении в недостоверном декларировании. Следствие установило, что экс-гендиректор оборонного концерна не задекларировал доходы, недвижимость и автомобили, которые были собственностью его гражданской жены.

По данным программы, речь идет об Ольге Курчинской и ее квартире в новостройке по адресу Механизаторов (Шаповала) 2. Это 4-комнатную квартиру, площадью 170 кв.м. Курчинская получила в собственность в 2015 году по договору дарения.

Вместе с тем, по словам бывшей гражданской жены экс-владельца квартиры, Оксаны Левченко, перед этим Курчинская вместе с Букиным и двумя детьми указанное помещение еще полгода арендовали. Левченко рассказала программе, что эти двое жили семьей, Букина Курчинская называла гражданским мужем, одного из детей - их общим сыном.

Собственно в сам договор аренды была вписана вся семья, расплачивался за аренду на год вперед, по словам Левченко, сам Букин, а также электронику в доме якобы приходили чинить рабочие с ГК "Укрспецэкспорт" (компания из структуры концерна УОП, которую Букин возглавлял в 2015 -2018).

Осенью 2015 года, рассказала Левченко, арендаторы согласились выкупить квартиру. Цену согласовали около 700 тыс долл. - более 300 стоила сама квартира в новостройке и столько же, утверждает Левченко, она вложила в ремонт, мебель и технику.

Однако процесс затягивался, поскольку Оксана хотела официальные продажи, а "покупатели" предлагали оформить передачу права собственности в силу договора дарения. В конце концов квартиру таки переоформили через дарственную.

Ни Курчинская, ни эта квартира, ни расходы на его аренду в декларации Букина за 2015 год не фигурировали. Отсутствуют гражданская жена, ее собственность (земля и две машины), собственность дочери (квартира на Грушевского, также оформленная через дарственную) и в последующих декларациях. Единственное, что Букин все же задекларировал уже после объявления подозрения - это сына, по данным программы и следствия - общего с Курчинской.

Букин комментировать эту историю программе отказался, поскольку сейчас идет суд (расследование завершено, дело передано в суд, заседание назначено на сентябрь).

Одним из доказательств, на которые в судах опирается НАБУ, является гражданское дело об опеке над дочерью Курчинской от первого брака. Еще в 2016 году она через суд лишила отца девочки родительских прав.

В суде аргументировала так: он с самого рождения девочки - в колонии, где отбывает пожизненное, с дочерью не общается, зато в нее давно новый муж, который и выполняет обязанности отца по отношению девочки - по данным судебных дел речь шла о Павле Букине.

Как только Букину объявили о подозрении, лишенный еще в 2016 году родительских прав заключенный совершил попытку отменить решение об опеке, однако неуспешно из-за пропущенных сроков.

Напомним: Павел Букин в 2018-2019 годах возглавлял ГК "Укроборонпром". До того, в 2015-2018 годах - руководил одним из его предприятий ГК "Укрспецэкспорт". 

Темы: Укроборонпром


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