Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгария будет впускать украинцев без теста и карантина минимум до конца сентября

Вторник, 1 сентября 2020, 10:56

Болгария продлила разрешение на въезд гражданам Украины без требования теста и карантина до 30 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

"31.08.2020 года обновлено решение Минздрава Болгарии № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября этого года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - сообщает консульство.

В середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19. В конце месяца решили ввести требование теста для путешественников из Украины, но уже два дня спустя решение отменили.

Напомним, Болгария после последнего пересмотра украинского списка стран "красной" и "зеленой" зон осталась "зеленой".

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Болгариякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Болгария
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Парламент Болгарии поддержал членство Украины в НАТО после войны и "формулу мира"
Украина может купить у Болгарии два российских ядерных реактора – WSJ
Последние новости
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
В СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
Все новости...
Реклама: