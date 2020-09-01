Адвокаты Стерненко требуют расследовать 4-е нападение на него

Адвокаты подали заявление о преступлении за попытку четвертого нападения на бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая защищает Стерненка

Детали: Накануне у здания Приморского районного суда города Одессы, примерно в 12:50 часов два человека пытались облить Сергея Стерненко неизвестной жидкостью. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления эти двое скрылись в неизвестном направлении. они не были задержаны, отмечают адвокаты.

Однако, на месте преступления присутствовало третье лицо, снимавшее все на видео и не пытавшееся скрыться. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.

Адвокаты говорят, что личности нападавших установлены. Ими оказались Байда Даниил и Чумаков Виталий. На видео их попытку совершить преступление фиксировал Артем Тренин. Последний привлекается к ответственности за нападение на журналиста Романа Варшанидзе.

Тогда его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности). Дело слушается в Овидопольском районном суде Одесской области.

"Адвокаты нашей компании подали заявление о преступлении по факту законченного покушения на совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц).

Впереди досудебное расследование, в ходе которого следователи должны установить обстоятельства, мотив и возможно причастных к организации этого нападения других лиц".

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