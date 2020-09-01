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ВСП нашел повод не показывать заседание по судье Вовку и Ко

Вторник, 1 сентября 2020, 12:42

Высший совет правосудия объяснил, что просьба СМИ и общественных организаций не является достаточным основанием для видеотрансляции заседания об отстранении судей Окружного административного суда Киева: для этого нужно желание участников заседания.

Источник: сообщение ВСП в ответ на ходатайства об организации видеотрансляции заседания ВСП, которое будет происходить 1 сентября

Дословно ВСП: "Прямая трансляция заседаний ВСП осуществляется в соответствии с Регламентом Высшего совета правосудия. Согласно п. 6.1. Регламента ВСП видеотрансляция заседаний Совета может идти только при наличии ходатайств (согласия) всех сторон (лиц, в отношении которых рассматривается вопрос повестки дня), по результатам рассмотрения которых Совет принимает соответствующее решение.

Таким образом, ВСП может принять решение о проведении онлайн-трансляции заседания 1 сентября 2020 года только при наличии ходатайств и согласия всех сторон, лиц, в отношении которых рассматриваются вопросы повестки дня.

СМИ и общественные организации, которые направили в ВСП ходатайства об организации видеотрансляции заседания Высшего совета правосудия, которое будет происходить 1 сентября 2020 года, не относятся к сторонам, в отношении которых будут рассматриваться вопросы повестки дня".

Детали: 1 сентября Высший совет правосудия рассмотрит ходатайство генпрокурора о временном отстранении главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, заместителя Евгения Аблова, судей Игоря Качура, Владимира Келеберды, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко – в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Этому предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро перед заседанием Высшего совета правосудия по судье Вовку выложила доказательства его связей с ВСП. Именно поэтому прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили отводы членам ВСП.

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Темы: судПавел Вовк


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