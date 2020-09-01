Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСП нашел повод не показывать заседание по судье Вовку и Ко

Вторник, 1 сентября 2020, 12:42
ВСП нашел повод не показывать заседание по судье Вовку и Ко

Высший совет правосудия объяснил, что просьба СМИ и общественных организаций не является достаточным основанием для видеотрансляции заседания об отстранении судей Окружного административного суда Киева: для этого нужно желание участников заседания.

Источник: сообщение ВСП в ответ на ходатайства об организации видеотрансляции заседания ВСП, которое будет происходить 1 сентября

Дословно ВСП: "Прямая трансляция заседаний ВСП осуществляется в соответствии с Регламентом Высшего совета правосудия. Согласно п. 6.1. Регламента ВСП видеотрансляция заседаний Совета может идти только при наличии ходатайств (согласия) всех сторон (лиц, в отношении которых рассматривается вопрос повестки дня), по результатам рассмотрения которых Совет принимает соответствующее решение.

Таким образом, ВСП может принять решение о проведении онлайн-трансляции заседания 1 сентября 2020 года только при наличии ходатайств и согласия всех сторон, лиц, в отношении которых рассматриваются вопросы повестки дня.

СМИ и общественные организации, которые направили в ВСП ходатайства об организации видеотрансляции заседания Высшего совета правосудия, которое будет происходить 1 сентября 2020 года, не относятся к сторонам, в отношении которых будут рассматриваться вопросы повестки дня".

Детали: 1 сентября Высший совет правосудия рассмотрит ходатайство генпрокурора о временном отстранении главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, заместителя Евгения Аблова, судей Игоря Качура, Владимира Келеберды, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко – в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Этому предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро перед заседанием Высшего совета правосудия по судье Вовку выложила доказательства его связей с ВСП. Именно поэтому прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили отводы членам ВСП.

Читайте также: Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Темы: судПавел Вовк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
В СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
Все новости...
Реклама: